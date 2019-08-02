«Шахтер» показал новую форму. Она без черных полосок

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» представил новый новый комплект домашней формы сезона-2019/20 от Nike.



Как сообщает пресс-служба клуба, дизайн футболки вдохновлен расцветкой формы, в которой «Шахтер» 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА.



«Новая экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставшемуся в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" олицетворяет жажду больших побед и память о добытых трофеях», — говорится в сообщении.





В онлайн-магазине «Шахтера» новая игровая футболка стоит 3000 гривен, шорты — 1500 гривен.



«Горняки» дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК «Металлист» в матче второго тура Украинской премьер-лиги с «Карпатами». Также клуб обещает провести в новой экипировке открытую тренировку за день до матча.