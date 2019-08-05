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Разумков: Законы не ускорят достижение мира на Донбассе

05 августа 2019, 08:53

Разумков: Законы не ускорят достижение мира на Донбассе

Верховная Рада 9-го созыва будет дискутировать о вопросе «особого статуса» для Донбасса, однако не законы помогут в урегулировании конфликта, считает председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

«Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов», — отметил Разумков.

По его словам, у украинской стороны есть желание достичь мира на Донбассе.

«К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — заявил будущий нардеп.

«Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой», — добавил он.

«Слуга народа» предложит кандидатуру Разумкова на пост председателя Верховной Рады 9-го созыва.

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