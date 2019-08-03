В «Слуге народа» назвали кандидатов на посты спикера и его зама в Раде нового созыва

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил, что политсила предложит его кандидатуру на пост председателя Верховной Рады 9-го созыва. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины», — сказал Разумков в Трускавце в субботу.



В свою очередь, Руслан Стефанчук станет кандидатом на пост первого вице-спикера Рады. Сейчас он является представителем президента Владимира Зеленского в Раде.