В Донецке рассказали о сложностях поездки в Европу с загранпаспортом РФ

Для путешествия в страны Европы с визовым режимом жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вступили в российское гражданство, необходимо иметь регистрацию и быть трудоустроенными в России. Об этом в комментарии сепаратистского телеканала «Юнион» рассказала директор одной из донецких туристических компаний Алла Евстифеева.



«Официальное трудоустройство в Российской Федерации, обязательно прописка, обязательно справка из банка», — отметила она.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



В Европейском союзе также допускают непризнание таких российских паспортов.