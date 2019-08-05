Украина попросила США продать больше ракетных комплексов Javelin

Украина обратилась к США с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью «Радио Свобода».



По его словам, Украина «хотела бы приобрести больше Javelin» с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

В марте этого года специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты могут рассмотреть возможность дальнейших поставок Украине летального оружия.



1 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.