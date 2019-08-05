Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были российскими гражданами. Об этом говорится в опубликованном сегодня решении министерства, передает «Европейская правда».



Соответствующее решение министерства вступает в силу немедленно.



Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пояснил, что этот шаг является ответом Эстонии на подписанное в апреле постановление президента РФ Владимира Путина о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины.



«Это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в восточной Украине. Оно полностью противоречит духу Минских соглашений», — подчеркнул министр.



По его словам, сегодняшнее решение выражает принципиальное осуждение Эстонией таких попыток России.



Эстония ранее решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014, если владелец паспорта ранее не был гражданином России.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.