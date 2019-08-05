Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были российскими гражданами. Об этом говорится в опубликованном сегодня решении министерства, передает «Европейская правда».
Соответствующее решение министерства вступает в силу немедленно.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пояснил, что этот шаг является ответом Эстонии на подписанное в апреле постановление президента РФ Владимира Путина о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины.
«Это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в восточной Украине. Оно полностью противоречит духу Минских соглашений», — подчеркнул министр.
По его словам, сегодняшнее решение выражает принципиальное осуждение Эстонией таких попыток России.
Эстония ранее решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014, если владелец паспорта ранее не был гражданином России.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.
8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.
17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.