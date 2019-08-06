ЦИК объявила победителя в округе № 50 на Донетчине

Центральной избирательной комиссией Украины в избирательном округе № 50 (Донецкая область) народным депутатом признан представитель партии «Оппозиционный блок», мэр Покровска Руслан Валерьевич Требушкин. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



При этом ЦИК приняла постановление «О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019».



«Выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконное уничтожение избирательной документации, уклонение членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением. В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОИО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля 2019», — отметили в ЦИК.



Центризбирком обратился к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства на выборах в округе № 50.



По состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 — в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 — в одномандатных избирательных округах.

В Покровске в Донецкой области происходили столкновения возле окружной комиссии № 50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.



По данным на сайте ЦИК, на округе № 50 победил кандидат «Оппозиционного блока» и мэр Покровска Руслан Требушкин. Самовыдвиженец и мэр Доброполья Андрей Аксенов был вторым.



30 июля полиция взяла под охрану здание окружного избиркома № 50.