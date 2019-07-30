Полиция взяла под охрану окружной избирком в Покровске

Полиция взяла под охрану здание окружного избиркома № 50 (Покровск), где накануне стало известно об исчезновении главы и секретаря ОИК вместе с результатами голосования на парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Решение об охране здания, в котором находится избирательная документация, приняла сама ОИК.



«На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции», — сообщили в полиции.



Правоохранители будут находиться в помещении ОИК до момента восстановления работы комиссии.



Возле помещения ОИК находятся граждане, выражающие недоверие результатам подсчета голосов. Внутрь их не пускают правоохранители.



По факту возможных нарушений при подсчете голосов в Покровске ведется досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов» УК Украины.



Ранее кандидат в народные депутаты по округу № 50 Сергей Кошуков заявил, что 26 июля глава и секретарь ОИК № 50 выехали в Киев вместе с протоколами, однако так и не приехали в Киев и обратно в Покровск не возвращались. Он написал заявление в полицию о пропаже людей.



По данным ОИК, победу на этом округе одержал действующий мэр и кандидат от «Оппозиционного блока» Руслан Требушкин. Кошуков, ссылаясь на данные протоколов наблюдателей, утверждает, что победил самовыдвиженец Андрей Аксенов.