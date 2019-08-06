Коломойский рассказал, что «1+1» мог взять на работу российского телеведущего Соловьева

Владелец телеканала «1+1», олигарх Игорь Коломойский рассказал о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева еще до аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе.



«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы"», — сказал Коломойский в интервью российскому РБК.



По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1».



Однако впоследствии телеведущего «простили» и он вернулся в Россию, отметил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат Соловьева Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.



Говоря о профессиональных качествах Соловьва, Коломойский подчеркнул: «Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один».



Соловьев в разговоре с РБК заявил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было». «Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — подчеркнул журналист. Он отметил, что «не знает никаких Александров Шапиро» и что работает на ВГТРК с 2010 года и «никаких проблем» в России в 2010-2011 годах у него не было.

Владимир Соловьев ведет программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?» на запрещенном в Украине телеканале «Россия 1».



22 июля российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о наличии у Соловьева виллы и вида на жительство в Италии. Телеведущий подтвердил этот факт, однако подчеркнул, что он не дает ему право на итальянское гражданство.