Коломойский заявил, что готов вкладывать в Донбасс после ухода России

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов вкладывать в восстановление Донбасса после того, как регион покинет российская армия.



«Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят. Там война идет, как мы можем туда что-то инвестировать. У меня там есть завод. Я его не могу запустить, он не может там работать, потому что вы там есть», — сказал Коломойский в интервью российскому РБК.



На вопрос, какие варианты экономической реинтеграции Донбасса он считает возможными, олигарх ответил: «Ничего там не надо реинтегрировать. Вам надо свалить просто и все реинтегрируется автоматически за одну неделю».



Президенту России Владимиру Путину Коломойский пожелал «побыстрей уйти с Украины, сохранив лицо».



На реплику журналиста о том, что сам Коломойский говорил, что на Донбассе «гражданский внутренний конфликт», олигарх ответил: «Да, но российские военные в нем участвуют. Вот пусть они и возвращаются домой».

20 июня во время встречи с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс.