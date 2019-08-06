Зеленский призвал «нормандскую четверку» ускорить организацию встречи из-за гибели военных

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и РФ Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее провести встречу в связи с обстрелом окрестностей Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом он написал в Facebook.



«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — заявил Зеленский.



Он отметил, что «хлебное» перемирие длилось 17 дней.



«Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — добавил президент.



Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших.

Сегодня в 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя Донецкой области, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.