Четверо украинских военных погибли на Донбассе с начала суток

В результате обстрелов на Донбассе с начала суток погибли четверо украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.



С полуночи и по состоянию на 12:00 боевики дважды нарушили режим «тишины». Почти сразу после полуночи они открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Богдановки Донецкой области. Обстрел продолжался почти час.



В 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.



«С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью», — сообщили в Минобороны.



В ведомстве также выразили соболезнования близким погибших.