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Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения ситуации на Донбассе

07 августа 2019, 10:57

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения ситуации на Донбассе

В Офисе президента под председательством Владимира Зеленского проходит совещание в связи с нарушением боевиками перемирия на Донбассе и гибелью четырех украинских военных. Об этом сообщает «Укринформ».

Как отмечает, «Интерфакс-Украина», в срочном совещании участвуют начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь СНБО Александр Данилюк, представители военной разведки.

По итогам совещания состоится подход к прессе президента Зеленского и руководителя Генштаба Руслана Хомчака, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

После брифинга Зеленский отправится с официальным визитом в Турцию.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.

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