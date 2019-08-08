Группировки «ДНР» и «ЛНР» объединили подконтрольные им железные дороги в так называемый трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Отмечается, что в «концерн» вошли «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога».



Представитель «министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР» Владимир Евдохин на брифинге в Луганске пояснил, что речь идет об объединении двух дорог под единое управление. По его словам, это позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров, а также эффективно использовать производственные мощности железных дорог.



Евдохин подчеркнул, что имущество «Луганской железной дороги» и «Донецкой железной дороги» в рамках созданного «концерна» «контролируется и остается за правительством ЛНР и ДНР».



Руководителем «Железных дорог Донбасса» стал Василий Витальевич Назарян.



Из открытых источников известно, что он является гражданином России и долгое время работал в структурах госкомпании «Российские железные дороги» в Ростовской области. С осени 2016 года Назарян занимал руководящие должности в «Крымской железной дороге» на аннексированном полуострове. Сначала он был исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора, а позднее стал и.о. генерального директора.



До назначения в Крыму Назарян являлся первым замначальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением (РФ).

Василий Назарян. Фото: crimearw.ru / Архив