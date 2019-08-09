МИД Франции: Смена «нормандского формата» не стоит на повестке дня

Франция заявляет, что смена «нормандского формата» переговоров об урегулировании на востоке Украины, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции во время брифинга, передает сайт ведомства.



«Франция полностью отдана урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, особенно в "нормандском формате", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия ведут регулярный диалог и согласовывают усилия со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером. Смена "нормандского формата" не стоит на повестке дня», - говорится в сообщении.



Ранее Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в белорусском Минске вместе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.