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МИД Франции: Смена «нормандского формата» не стоит на повестке дня

09 августа 2019, 20:38

МИД Франции: Смена «нормандского формата» не стоит на повестке дня

Франция заявляет, что смена «нормандского формата» переговоров об урегулировании на востоке Украины, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции во время брифинга, передает сайт ведомства.

«Франция полностью отдана урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, особенно в "нормандском формате", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия ведут регулярный диалог и согласовывают усилия со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером. Смена "нормандского формата" не стоит на повестке дня», - говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в белорусском Минске вместе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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