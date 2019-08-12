Порошенко покинул ГБР после допроса. Его пытались забросать яйцами

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вышел из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Допрос продолжался более трех часов. Отмечается, что Порошенко покинул ГБР в сопровождении правоохранителей, от комментариев журналистам воздержался.



Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди по пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов. После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.



В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.



Пока пятый президент был на допросе, его сын Михаил и дочки Евгения и Александра находились у здания ГБР с плакатами в поддержку отца.

Петр Порошенко был вызван на допрос на 9:30 утра в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».



По данным ГБР, на данный момент Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств.