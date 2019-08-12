Порошенко пришел на допрос в ГБР. Под зданием протестуют его дети

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает «Громадське».



В ГБР Порошенко планируют допросить как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».



У ведомства Порошенко ждали его сторонники. «Укринформ» отмечает, что поддержать экс-президента пришли его младшие дети — сын Михаил, дочери Александра и Евгения, а также их друзья. Кроме того, в поддержку Порошенко выступают его соратники, кандидаты от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович.



Некоторые из участников митинга держат символику партии «Европейская солидарность», а также плакаты «Четвертая власть или пятая колонна?», «ГБР, чистите власть, а не медиа», «Свободе слова — Труба».





Также под офисом ГБР проходит митинг с требованием осудить Порошенко за присвоение санатория в Козине.



После появления экс-президента между его сторонниками и противниками произошла словесная перепалка. Представители обоих лагерей пытались перекричать друг друга.



«Вы видите здесь ребят с наколками со свастиками, это, пожалуй, те же, кто бросался на машину в прошлый раз. То есть, готовятся провокации. И чем больше здесь будет депутатов и журналистов, тем их вероятность меньше», — заявила «Громадському» Сюмар.

25 июля Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». После допроса на пятого президента пытались напасть.