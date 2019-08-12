В Луганской области организатора «референдума» засудили на пять лет условно

Жителя пгт Камышеваха Попаснянского района Луганской области засудили на пять лет условно за организацию «референдума» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Согласно отведенной ему роли в псевдореферендуме мужчина координировал работу "членов комиссии" и предоставлял им указания, консультировал местных жителей, предоставлял информацию в районную "избирательную комиссию" о ходе проведения "голосования" и количество проголосовавших, а также занимался решением других организационных вопросов о проведении "волеизъявления" на указанном "избирательном участке"», - говорится в сообщении.



По завершению незаконного «референдума», мужчина вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, доставил подсчитанные «бюллетени» и «протокол» в так называемую Центральную избирательную комиссию в город Попасная.



Поскольку во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.



Попаснянский районный суд Луганской области признал мужчину виновным по факту совершения уголовного преступления по ч. 2 ст. 110 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.