Порошенко фигурирует в 12 производствах ГБР

Государственное бюро расследований ведет 12 уголовных производств, где в качестве свидетеля фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает «Громадське».



Издание опубликовало перечень всех расследований, к которым имеет причастность Порошенко:



1. Возможная «государственная измена», производство открыто по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова. Порошенко проверяют на причастность к ситуации в Керченском проливе, когда ФСБ РФ с применением силы захватила 24-х украинских моряков и три судна.



2. Открыто также по заявлению Портнова по обвинению экс-президента в якобы отмывании 300 млн долларов на продаже своего завода «Кузня на Рыбальском» Сергею Тигипко.



3. Еще одно дело, открытое по заявлению Портнова. В этот раз он обвиняет Порошенко в неуплате налогов и легализации средств при сделках, связанных с телеканалом «Прямой». Канал связывают с Порошенко, хотя он и владелец, экс-регионал Владимир Макеенко это отрицают.



4. Открыто после интервью экс-полицейского Антона Шевцова, подозреваемого в госизмене. В интервью «Стране» Шевцов заявил, что личная охрана Порошенко в 2016 году якобы тайно вывезла судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в аэропорт, где он без прохождения контроля сел на самолет и улетел в Молдову. Там его задержали местные правоохранители, но в Украину до сих пор не вернули.



5. Дело открыто по факту возможного влияния Порошенко на судебную систему, а именно назначение членов Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова вне положенной процедуры. Открыто также по заявлению Портнова.



6. Дело касается вероятного давления на судей Окружного админсуда Киева по делу ПриватБанка.



7. Расследование несвоевременного назначения судей экс-президентом на должности.



8. По факту возможного вмешательства в работу Апелляционного суда города Киева.



9. По заявлению Портнова расследуется возможная подделка документов вместе со спикером Рады Андреем Парубием о наличии коалиции, чтобы назначить ключевые должности в Парламенте.



10. Дело касательно исчезновения из ситуативной комнаты Администрации президента серверов с тайной информацией. Тогда экс-пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявлял, что оборудование принадлежало Порошенко и было возвращено собственнику. Однако позже в АП опровергли это заявление, сообщив, что оборудование находится на учете Госуправления делами.



11. Расследование возможных нарушений при отмене распоряжений местных администраций — земельный участок в 1500 га был зачислен в земли запаса госсобственности.



12. По факту возможного противоправного завладения базой «Ивушка» Украинского общества слепых. Порошенко якобы пытался завладеть имуществом базы в элитном Козине вблизи столицы и присоединить комплекс к базе отдыха «Чайка» фабрики «Рошен».

Сегодня Порошенко допросили в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Когда экс-президент покидал здание Госбюро, неизвестные пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов. В инцидент вмешалась полиция, после чего злоумышленники скрылись.