СНБО готовит заседание по Донбассу, чтобы принять «комплексное решение»

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит заседание по Донбассу. Об этом в интервью BBC рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.



«СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось. <...> Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано», — заявил он.



Данилюк не озвучил конкретные сроки, но пояснил, что речь идет о «комплекс мероприятий»: «Любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекса мероприятий, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны».



На вопрос о снятии экономической блокады, секретарь СНБО высказал мнение, что такой шаг сам по себе ничего не принесет.



«Это не блокада, это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории. Эти предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет. Поэтому были причины и было соответствующее решение СНБО», — добавил Данилюк.

По его словам, спрашивая о снятии ограничительных мер, надо понимать, какими будут шаги с другой стороны. «Тогда можно говорить о комплексном видении», — подчеркнул Данилюк.



При этом он отказался говорить о таких возможных решениях.



«Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе — нет», — сказал секретарь СНБО.