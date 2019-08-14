Киевское «Динамо» уволило главного тренера

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды.



О том, кто будет работать с командой дальше, в «Динамо» пообещали сообщить позже.

Увольнение Александра Хацкевича произошло на следующий день после того, как столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов. «Динамо» по сумме двух матчей уступило бельгийскому «Брюгге» (1:0, 3:3) в третьем квалификационном раунде.



Киевский клуб третий год подряд не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и не сумел пробиться в групповой раунд турнира.



45-летний тренер работал в «Динамо» со 2 июня 2017 года. За этот период команда завоевала два Суперкубка Украины.