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Грымчака арестовали под залог в 6 млн гривен

16 августа 2019, 22:28

Грымчака арестовали под залог в 6 млн гривен

Деснянский районный суд Чернигова арестовал замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака с возможностью выйти под залог в размере 6 млн гривен. Прокуратура просила суд установить размер залога в 12,5 млн гривен.

Как передает «Интерфакс-Украина» , адвокат Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения меры пресечения называла подсудимого Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного — Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. На следующий день им объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства.

Супруга замминистра Юлия Грымчак считает уголовное производство политическим заказом. 

Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя задержания Грымчака, заявил, что ему стыдно за него. Грымчак приходится давним соратником Луценко. 

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