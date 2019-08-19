Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказами украинцам в визах в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились решить вопрос с многочисленными отказами украинцам во въезде в Израиль.



«В последнее время наши государства активно сотрудничают по миграционным вопросам, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины во въезде в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами быть задержанными на границе», — сказал Зеленский на совместном с Нетаньяху брифинге в понедельник в Киеве.



Как отмечает «Интерфакс-Украина», по данным Государственной пограничной службы, с начала 2019 года 2,7 тысяче украинцев было отказано во въезде в Израиль, в то время как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину.

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