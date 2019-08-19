Экс-глава Нацкомиссии по энергетике Вовк не хочет возвращаться в Украину, потому что Зеленский – президент

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу «Роттердам+». На странице в Facebook он сообщил, что не доверяет украинской судебной и правоохранительной системам, которые, по его мнению, сосредоточены в руках одной властной структуры.



«Отвечу словами Коломойского. Я не готов приезжать, пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право - не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд, но не готов участвовать в судилище», - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка в международный розыск после того, как подготовило ему подозрение по делу «Роттердам+».



8 августа НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.