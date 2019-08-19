Фигурант дела «Роттердам+» объявлен в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка в международный розыск после того, как подготовило ему подозрение по делу «Роттердам+». Об этом сообщает агентство «Українські новини», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



«Уже 5 дней как он в розыске», — сказал он. Собеседник отметил, что Вовка объявили сразу в международный розыск.



Экс-глава НКРЭКУ подозревается в хищениях по делу «Роттердам+».



Известно, что Вовк находится за границей, вероятно, что он живет во Франции.

8 августа НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.



