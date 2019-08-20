Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В команде Зеленского прогнозируют «тяжелую» зиму из-за спора по газу с Россией

20 августа 2019, 08:55

В команде Зеленского прогнозируют «тяжелую» зиму из-за спора по газу с Россией

Период зимнего отопительного сезона в Украине может быть «сложным» из-за дефицита угля на складах и споров с российским «Газпромом». Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах, и у нас, скажем так, была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов», — сказал он.

Герус подчеркнул, что у президента хотят, чтобы компании держали достаточный запас угля на складах, «особенно перед тяжелой зимой», когда у Украины есть споры с «Газпромом» по транзиту газа. Он добавил, что это может повлиять на украинский рынок газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не согласовали условия нового соглашения.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Андрей Герус
Прочее
отопительный сезон транзит газа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
19:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:45
В Донецке запустили первый за пять лет поезд. Едет в Еленовку и Мандрыкино
14:35
В донецкой шахте травмирован горняк
13:15
СБУ открыла дело из-за поставок оборудования на донецкие «национализированные» шахты
11:14
В Макеевке массово травят животных. Часть жителей выступила против
21:33
Незаконные задержания и приговоры в «Л-ДНР» и 25 тысяч паспортов РФ на Донбассе. Главное за неделю
14:39
Беспилотники ОБСЕ глушили во время пролетов над Донетчиной
12:57
В Донецке установят памятник российскому императору Николаю II
11:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
10:20
В Донецке подтвердили высокий уровень загрязнения Кальмиуса
09:50
В Станице Луганской завершилось разминирование
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:14
«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей
14:32
Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России
все новости
13:44
В генконсульстве Германии в Донецке сменился глава
13:32
СБУ сообщила о предотвращении терактов накануне Дня Независимости
13:02
В ОПЗЖ обещают новые шаги Медведчука по освобождению пленных
12:49
ГПУ объявила подозрение организациям «ЛДНР», собиравшим заявления о якобы обстрелах ВСУ
12:28
У Зеленского предлагают награждать разоблачителей коррупции — 10% от взятки
12:01
В результате обстрела повреждено здание аграрного предприятия в Бахмуте
11:42
Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко
11:10
СМИ: Глава офиса Зеленского хочет взять под контроль канал «112 Украина»
10:35
Дочь преподавателя Зеленского претендует на пост в Антимонопольном комитете
10:30
Полторак: Военнослужащие ВСУ получат до 2 тысяч гривен премии ко Дню Независимости
09:54
Жительницу Луганщины подозревают в передаче разведданных боевикам «ЛНР»
09:36
В Донецке бизнесмены пожаловались на давление со стороны «ДНР»
08:55
В команде Зеленского прогнозируют «тяжелую» зиму из-за спора по газу с Россией
08:25
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижении на Донбассе
08:05
Штаб ООС: Боевики использовали беспилотник с боеприпасом, ранен украинский военный
все новости
ВИДЕО
Смогут ли жители Донетчины получить деньги за разрушенное жилье ►
19 августа, 18:27
Жители Луганска оценили подвоз на электрокаре у КПВВ «Станица Луганская»
18 августа, 11:27
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
17 августа, 16:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция