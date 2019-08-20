В команде Зеленского прогнозируют «тяжелую» зиму из-за спора по газу с Россией

Период зимнего отопительного сезона в Украине может быть «сложным» из-за дефицита угля на складах и споров с российским «Газпромом». Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.



«У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкие накопления угля на складах, и у нас, скажем так, была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов», — сказал он.



Герус подчеркнул, что у президента хотят, чтобы компании держали достаточный запас угля на складах, «особенно перед тяжелой зимой», когда у Украины есть споры с «Газпромом» по транзиту газа. Он добавил, что это может повлиять на украинский рынок газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не согласовали условия нового соглашения.