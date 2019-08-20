Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Клименко подозревают в хищении 3,1 миллиарда гривен из государственного бюджета. Всего экс-министру инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса — часть 1 статьи 255 (создание преступной организации); часть 4 статьи 28, часть 5 статьи 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением); часть 4 статьи 28, часть 1 статьи 366 (служебный подлог); часть 4 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство).



Следствие установило, что в период 2012-2013 годов, в составе преступной организации, возглавляемой экс-президентом Виктором Януковичем, Клименко незаконно возместил из госбюджета 3,1 миллиарда гривен НДС на счета трех фиктивных предприятий.



«Адвокаты подозреваемого самоустранились и ни разу не появились на судебном заседании для защиты интересов своего клиента», — заявили в ГПУ. В ведомстве добавили, что Клименко назначат государственного адвоката.

Александр Клименко покинул Украину в 2014 году после Майдана.



В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых — фигурантов в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.



В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко. Обвинительный акт в этом уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.