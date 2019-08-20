В ОПЗЖ обещают новые шаги Медведчука по освобождению пленных

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что его коллега, глава политсовета Виктор Медведчук, продолжает заниматься вопросом освобождения пленных и допускает «хорошие новости» в скором времени.



«Мы занимаемся этими вопросами [освобождения пленных]. Я не могу вам все секреты рассказать. Видите, вот Медведчука нет — он занимется этими вопросами. И, может быть, мы скоро услышим хорошие новости», — сказал Рабинович перед заседанием подготовительной депутатской подгруппы в Верховной Раде. Его выступление транслировал телеканал «112 Украина».

Кум президента России Виктор Медведчук занимался вопросом обмена пленными на Донбассе как представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.



В конце мая Медведчук объявил о выходе из минских переговоров из-за нежелания предствлять интересы нового президента Украины Владимира Зеленского. По факту он перестал посещать заседания подгруппы в 2018 году.



При этом 27 июня — за месяц до парламентских выборов — Медведчук в Минске встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР». На следующий день ему передали четырех украинских пленных.