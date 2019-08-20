Трамп снова высказался за возвращение России в G7

Президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в G7. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на CNN.



На встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом в Белом доме Трамп заявил, что будет «более целесообразным», если бы Россия состояла в G7.



Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7.



Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею.



В «большую семерку» на сегодня входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония.