Журналистка CNN: Макрон предложил Трампу пригласить РФ на G7-2020, тот согласился

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, сообщила журналистка CNN Кайли Атвуд у себя в Twitter.



«Во время разговора планировалось в целом обсудить предстоящие встречи G7 во Франции, которые начнутся в субботу. Именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился, сказал источник», — написала Атвуд.



По словам источника Атвуд в администрации президента США, ожидается, что Трамп поднимет тему приглашения президента России Владимира Путина во время встречи с мировыми лидерами на саммите G7.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался за возвращения России в «большую семерку».



Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры других стран-участниц не поддержали эту идею.