СМИ: Россия может выдать пятерых украинских политзаключенных

Пятеро граждан Украины, осужденные за различные преступления в России и доставленные в московский следственный изолятор «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.



«В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ», — сказал собеседник агентства.



Он отметил, что «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».



Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что осужденных в России пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в «Лефортово».



Возможность скорого обмена между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. <...> И моряков тоже. Хоть это и не вопрос "нормандского формата", а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», — сказал Чеснаков в интервью «Актуальным комментариям».



По данным «Мемориала», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все они содержатся в учреждении.



Вчера один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что его коллега, кум президента РФ, Виктор Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных. Детали Рабинович не раскрыл, отметив, что скоро возможны «хорошие новости».