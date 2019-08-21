СМИ: Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине

Развитие ситуации в Украине имеет решающее значение для возвращения России в формат «большой восьмерки». Об этом пишет Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.



«Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции, — прим.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году», — заявил французский дипломатический источник в среду.



По словам собеседника агентства, «украинский вопрос имеет решающее значение» и нынешний контекст «может способствовать прогрессу».



Он также сообщил, что на минувшей встрече президента США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон договорились обсудить Украину на первой сессии саммита G7, который начнется во французском городе Биарриц 24 августа.



РФ исключили из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.



Накануне президент США Дональд Трамп поддержал идею возвращения России в G7.