Лавров об обмене моряков: Двустороннее освобождение лиц требует согласований

Для осуществления освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ нужно согласовывать ряд вопросов, помимо договоренности об обмене как таковой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».



«Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в среду в Москве.



«И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат», — продолжил глава МИД РФ.



Так Лавров ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, может произойти до конца августа.



Министр также напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали, в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.

Ранее СМИ сообщили, что РФ готова до конца августа обменять пятерых украинских моряков.