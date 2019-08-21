СМИ: Россия готова обменять украинских моряков до конца августа

Переговоры об обмене гражданами России и Украины, удерживаемыми на территории каждой из этих стран, вышли на финальную стадию, пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источник близкий к переговорам.



По словам собеседника издания, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Керченском проливе бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».



Собеседник газеты в окружении президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля.



При этом источник РБК, знакомый с процессом переговоров, утверждает, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Тогда же, по словам источника, были достигнуты договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, добавил он.



На вопрос о том, кто может быть передан России в обмен на выданных ей граждан Украины, источник «Коммерсанта» отвечать отказался, объяснив это желанием «не навредить». По данным газеты, в Россию может быть выдан, в частности, бывший главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщило, что Украине могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в СИЗО «Лефортово».



Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в «Лефортово» приняли передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все они находятся там.



Возможность скорого обмена между РФ и Украиной не исключает политолог Алексей Чеснаков, который близок к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.«Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц», — сказал он.



20 августа один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что его коллега, кум президента РФ, Виктор Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных. Детали Рабинович не раскрыл, отметив, что скоро возможны «хорошие новости»