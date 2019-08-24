Зеленский рассказал, что каждое утро Генштаб присылает ему СМС со сводкой из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на торжестве по случаю Дня Независимости в центре Киева словами о боях на Донбассе.



«Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Скажу откровенно, это СМС от Генерального штаба: за минувшие стуки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает ранок хорошим — это ноль. Обстрелов — ноль, потерь — ноль», — сказал Зеленский.



После этого президент призвал поблагодарить украинских военнослужащих.



«И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть тут: под ярким солнцем и чистым, голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали защитники, который сейчас на востоке защищают Украину. Благодаря вам мы сегодня празднуем 28-ю годовщину со Дня Независимости», — сказал Зеленский.



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