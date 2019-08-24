«Шахтер» выйдет на матч в специальной форме к юбилею Донецка

Фото: «Шахтер»

Футболисты «Шахтера» выйдут на матч с «Мариуполем» в специальной форме к 150-летию Донецка, которое празднуется в это воскресенье. Фотографии футболок опубликованы в Instagram-аккаунте «горняков».



На груди расположен герб Донецка и надпись на украинском «150 років».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 24 Авг 2019 в 3:01 PDT



Матч 5-го тура Украинской премьер-лиги «Шахтер» — «Мариуполь» состоится на стадионе «Металлист» в Харькове в воскресенье, 25 августа. Начало в 19:30.



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