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Меркель и Макрон выступили за скорейшую встречу лидеров «нормандского формата» по Донбассу

26 августа 2019, 08:30

Меркель и Макрон выступили за скорейшую встречу лидеров «нормандского формата» по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита «Большой семерки» во французском Биаррице сообщила о желании Парижа и Берлина как можно скорее провести саммит лидеров государств «нормандской четверки» (Германии, Франции, Украины и России). Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, встречу на высшем уровне в «нормандском формате» стоит провести для содействия определенным успехам в Минском процессе.

Как отметила канцлер, она и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась «очень быстро» после проведения подготовительной встречи советников в «нормандском формате», а при необходимости — и министров иностранных дел. Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась в Германии еще в 2016 году.

По словам Меркель, во время обсуждения конфликта на Донбассе на саммите G7 24 августа озвучивались разные оценки, но она от имени Германии дала четко понять, что нужен прогресс в воплощении минских договоренностей, чтобы снова иметь возможность говорить о привлечении России к формату G7.

В июле этого года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы «нормандского формата».

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Ангела Меркель Эмманюэль Макрон
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Нормандский формат

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