Обмен пленными в течение месяца. У Зеленского назвали планы по итогам встречи в «нормандском формате»

Встреча советников лидеров государств в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 12 июля имела продуктивный и прагматичный характер. Об этом заявил замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко во время сегодняшнего брифинга в Киеве.



«В частности, что нам удалось достичь: достижение прекращения огня — так называемое хлебное перемирие, разведение и разминирование у Станицы Луганской и двух ранее согласованных участках, определение следующих участков для разведения и разминирования», — отметил он.



Также Пристайко сообщил, что на переговорах была достигнута договоренность в течение месяца совершить обмен определенного количества узников. Он отметил, что точное количество пленных, которые будут обменены, еще не определено.



«Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен "всех на всех"», — пояснил замглавы Офиса президента.



По словам Пристайко, также существуют отдельные инициативы по облегчению социально-экономических связей с оккупированным регионом.



Он также сообщил, что следующая встреча советников лидеров стран «нормандского формата» планируется в конце лета для обсуждения реализации достигнутых в июле договоренностей. Как пояснил Пристайко, на встрече в конце лета также могут согласовать встречу лидеров четырех государств.

