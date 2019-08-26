На Донбассе погибли командир взвода батальона «Айдар» и морской пехотинец

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады с позывным «Тихий».



Как сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook, военнослужащий погиб 25 августа под Горловкой.



«Ему было всего 25 лет... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации», - написал он.



Тогда, по словам журналиста, бой под Горловкой продолжался, так как украинская сторона ответила на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.



Также, по данным Бутусова, от пулевого ранения погиб морской пехотинец из 35-й бригады.



«Согласно официальному заключению - не боевые потери», - написал журналист.



Всего, по его словам, в августе текущего года в зоне ООС погибли 14 украинских военнослужащих. По данным Бутусова, эти потери поровну разделились на две категории: боевые и небоевые.

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения.