На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены

В воскресенье, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов», - говорится в сообщении.



Каких-либо подробностей, включая место, где украинские военные подверглись обстрелу, не сообщается.