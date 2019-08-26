На Донбассе 13 раз нарушили «режим тишины» в воскресенье, есть потери

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там также напомнили, что в результате обстрелов погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения.



Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было совершено 10 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки — из автоматического гранатомета; в районе Авдеевки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицка — из автоматического гранатомета.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7 — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



С начала текущих суток обстрелов позиций украинских подразделений не зафиксировано.