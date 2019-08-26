Макрон: Консенсуса по возвращению РФ в G8 нет, но Россия может быть гостем

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, передает «Интерфакс-Украина».



При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров, не входящих в G7 стран.



«Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей», - сказал президент Франции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.