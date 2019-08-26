Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу «семерки», которая пройдет в США. Однако американский лидер не уверен, что Путин принял бы такое приглашение, передает РБК.



«Я не уверен, примет ли он [мое приглашение]. Это будет непросто для него», — сказал Трамп.



«Вы приглашаете [обратно] человека, который был выгнан [из G8] […] президентом Обамой, потому что его переиграли [Владимир Путин]», — сказал он.



При этом американский президент уточнил, что Россия, скорее всего, приняла бы предложение воссоздать G8, если оно было бы направлено Москве.



По мнению Трампа, участие России в саммитах поспособствовало бы стабилизации ситуации с международной безопасностью.



Трамп связал решение приостановить встречи в рамках G20 с давлением бывшего президента США Барака Обамы после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году.



Он считает, что Обама испытывал «унижение» из-за того, что Владимир Путин его «переиграл». «Я могу понять, как Обама себя чувствует», — сказал нынешний американский лидер.



«Часть Украины была отобрана [Россией] у Обамы. Не у президента Трампа, а у президента Обамы», — подчеркнул Трамп, назвав Крым «очень большой и очень важной территорией».