Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7

26 августа 2019, 22:07

Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что пригласит Владимира Путина на следующую встречу «семерки», которая пройдет в США. Однако американский лидер не уверен, что Путин принял бы такое приглашение, передает РБК.

«Я не уверен, примет ли он [мое приглашение]. Это будет непросто для него», — сказал Трамп.

«Вы приглашаете [обратно] человека, который был выгнан [из G8] […] президентом Обамой, потому что его переиграли [Владимир Путин]», — сказал он.

При этом американский президент уточнил, что Россия, скорее всего, приняла бы предложение воссоздать G8, если оно было бы направлено Москве.

По мнению Трампа, участие России в саммитах поспособствовало бы стабилизации ситуации с международной безопасностью.

Трамп связал решение приостановить встречи в рамках G20 с давлением бывшего президента США Барака Обамы после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году.

Он считает, что Обама испытывал «унижение» из-за того, что Владимир Путин его «переиграл». «Я могу понять, как Обама себя чувствует», — сказал нынешний американский лидер.

«Часть Украины была отобрана [Россией] у Обамы. Не у президента Трампа, а у президента Обамы», — подчеркнул Трамп, назвав Крым «очень большой и очень важной территорией».

ТЕМЫ

Организации
Большая семерка
Люди
Дональд Трамп
Места
Россия
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
15:39
Пушилин обязал «топ-чиновников ДНР» сообщать о своих поездках
13:04
«ДНР»: «Полицейские» пострадали при задержании грабителей в Ясиноватой
12:43
В Горловке при взрыве гранаты пострадали четыре человека
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
18:00
«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»
16:37
Пушилин рассказал, что подразумевает под «интеграцией» в Россию
14:27
ОБСЕ зафиксировала 22 «Града» боевиков в Луганской области
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
23:00
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
22:32
СБУ объявила подозрение в преступлениях против нацбезопасности 443 лицам
22:07
Трамп усомнился в готовности Путина принять его приглашение на саммит G7
21:18
Макрон: Консенсуса по возвращению РФ в G8 нет, но Россия может быть гостем
20:54
Волкер: Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены
20:26
Волкер: Украине нужно сделать невозможным влияние одного человека на медиа
19:32
Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандского формата» по Донбассу в сентябре
19:30
Трамп заявил о провале Обамой задачи помешать Путину присоединить Крым
18:33
На неподконтрольном Донбассе были лишены свободы более 3 тысяч человек
17:31
ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты
17:11
«Слуга народа» предлагает оппозиции возглавить четыре комитета Рады
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
16:38
Адвокат заявил, что дата обмена задержанными между Украиной и РФ уже определена
15:39
Пушилин обязал «топ-чиновников ДНР» сообщать о своих поездках
15:33
В Кремле сомневаются, что вернутся в G7 после приглашения США
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция