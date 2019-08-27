В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко

В неподконтрольном украинским властям Донецке появиться бюст экс-главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Открытие памятника состоится в годовщину гибели Захарченко — 31 августа. Бюст будет установлен в парке Ленинского комсомола.



Ранее в сети появилась фотография бюста. Стоимость работы составила 5 миллионов 800 тысяч рублей (2,2 миллиона гривен). Отмечалось, что памятник был изготовлен по заказу российского бизнесмена, выходца из Донбасса Владимира Некрасова. Эту информацию подтвердили сепаратистские СМИ.

Фото: Штрих из ДНР / Telegram

На прошлой неделе «ДНР» решила назвать одну из площадей Донецка именем Захарченко.



Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергли.



30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.