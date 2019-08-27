«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме

Сегодня начал работу обновленный пункт пропуска у линии соприкосновения «Еленовка», который контролирует группировка «ДНР». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Отмечается, что пока пункт пропуска работает в тестовом режиме. Полноценно «Еленовка» заработает после доукомплектования штата сотрудников.



Предполагается, что теперь должна значительно увеличиться пропускная способность КПП.



Также сообщается, что в обновленном комплексе обустроены туалеты, медпункт и прилегающая территория. Стоимость работ составила 50 миллионов рублей (19 миллионов гривен).

В январе в группировке «ДНР» заявили о критической ситуации на своих пунктах пропуска.



В конце февраля ОБСЕ призвала стороны улучшить условия на пунктах пропуска Донбасса.