«Рожа не треснет?»: Коломойский раскритиковал Ахметова за продажу сырья за рубеж

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью «Цензор.нет» выступил за увеличение ренты на экспорт сырья до 75-80%, и лишь при условии изготовления продукта налоги могут быть ниже.



В частности, Коломойский раскритиковал компанию «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского за продажу руды за рубеж. Он отметил, что сказал это Новинскому, когда «пили водочку у него дома, заедали икрой».



«Не дохрена ли вам с Ринатом Леонидовичем будет? Рожа не треснет? Или ты, Вадим, решил весь украинский народ купить — меня за икру, всех остальных за гречневую кашу? Сделай из этой руды сталь и заработай на ней, заплати больше налогов, дай больше зарплату своим рабочим. Но если вы просто копаете руду, и вместо загрузки украинской промышленности просто отправляете руду в Китай, чтобы помочь китайцам развивать их промышленность, так платите тогда большую ренту», — рассказал Коломойский.



Он заверил, что также готов платить 75-80% ренты в случае экспорта сырья.