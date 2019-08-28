«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня в Донецке есть площадь имени его предшественника Александра Захарченко. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



Так была названа площадь напротив здания Донецкой облгосадминистрации, которое «ДНР» называет «домом правительства».



На здании ДонОГА была установлена мемориальная табличка с информацией о Захарченко. Также состоялся митинг при участии родителей и сыновей Александра Захарченко.

Формально площадь перед зданием ДонОГА не имеет названия и адреса. Во времена СССР она называлась Октябрьская. Многие дончане продолжали ее так называть и после провозглашения независимости Украины.



Как сообщалось, «ДНР» также собирается установить бюст Захарченко в Донецке.

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.



«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.



30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.