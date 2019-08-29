В новом Кабмине МинВОТ объединили с Министерством по делам ветеранов

В новом Кабмине министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины объединили с министерством по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Оксана Коляда.



В правительстве Владимира Гройсмана с марта 2019 была заместителем министра по делам ветеранов, при создании министерства работала в его проектном офисе, передает «Громадське».



В 2007 году окончила Львовский государственный университет внутренних дел со степенью магистра права, в 2016-2017 годах училась в Национальном университете обороны Украины им. И. Черняховского по специальности «информационное обеспечение войск».



Служила в органах МВД с 2003 по 2015 год. С 2015 по 2017 возглавляла управление коммуникации и прессы Министерства обороны Украины, полковник запаса. Участница боевых действий, в 2017 году недолго была заместителем командующего АТО.