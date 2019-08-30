Адвокат россиян заявил, что его подзащитные остаются в украинском СИЗО

Готовящиеся к обмену граждане России по-прежнему остаются в СИЗО Украины. Об этом ТАСС заявил адвокат нескольких россиян Валентин Рыбин.



«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сказал он.



По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан России.



В то же время новый генпрокурор Украины Руслян Рябошапка ночью распространил информацию, что обмен заключенными состоится сегодня. Отмечается, что в Украину возвращаются захваченные в ноябре 2018 года 24 украинских моряка, а также политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб.