Украина и Россия начали обмен заключенными

Между Украиной и Россией начался обмен заключенными. Об этом в Facebook сообщила сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова. Ее запись на своей странице разместил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.



«Обмен завершился: моряки, [Олег] Сенцов, [Николай] Карпюк, [Владимир] Балух, [Павел] Гриб летят домой! Ждем!» — говорится в сообщении.



Официального подтверждения обмена пока нет. Кого передали российской стороне, пока тоже неизвестно.



В аэропорту «Киев» собираются журналисты, которые ждут самолет с освобожденными украинскими политзаключенными и военнопленными моряками.